Российские оккупанты снова воруют, на этот раз вилки, ножи и обувь пенсионеров

Жители освобожденных территорий Украины с радостью встречают своих воинов. Основное контрнаступление сейчас происходит на Харьковщине, но и на юге страны украинцы освобождают отдельные города. Среди этих городков и поселок Нововознесенский в Херсонской области. Именно его покинули россияне под давлением украинских войск, а жители села с радостью встретили освободителей и поделились своими эмоциями. Об этом пишет BBC Украина.



Военные РФ снова подтвердили свою позорную привычку. Фото с открытых источников

Это место попало в руки россиян в конце марта. Жительница поселка Наталья с улыбкой вспоминает момент освобождения села, когда оттуда выгнали ненавистных оккупантов. Раньше она хозяйничала там в тишине и покое до прихода россиян 29 марта. По ее словам, российские оккупанты воровали, а что не могли взять с собой то просто уничтожали. Тащили военные РФ все от вилок и ложек к обуви пенсионеров.

Далее в статье освобожденные крестьяне делятся эмоциями от встреч с украинскими военными. Большинство из них называет русских оккупантов саранчой. А когда встретили украинскую армию, то от счастья плакали и обнимали военных.

С начала сентября Вооруженные силы Украины вернули себе около 3 тысяч квадратных километров оккупированной земли. Пока журналистов, в том числе из BBC, держат подальше от фронта. Они не могут проверить все заявления Украины, но Россия сама признает, что ее войска отступили из части Харькова, утверждая, что они были "перегруппированы", а не изгнаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне воруют украинские песни и исполняют их по-русски.

Также, "Комментарии" писали, как украинское контрнаступление создает уныние и панику у жителей РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!