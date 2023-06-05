Российские легионеры обратились к Пригожину

После того, как белгородский губернатор Вячеслав Гладков не сдержал своего слова и не явился, как обещал, на встречу с представителями Русского добровольческого корпуса для освобождения российских пленных, командир еще одной группы российских добровольцев — легиона "Свобода России" — обратился к Евгению Пригожину. Об этом сообщают "Комментарии".

Легион "Свобода России"

В своем обращении боец с позывным "Цезарь" высказал свое явное уважение Пригожину, заявив что у них общее стремление, чтобы "русские люди не убивали друг друга". Они предлагают Пригожину поменять российских военнослужащих и пограничников, которые находятся в плену, на командира 72 бригады Романа Винивитина. Последнего накануне взяли в плен вагнеровцы, обвинив его в том, что и его подчиненные минировали будущие пути передвижения отрядов ЧВК "Вагнер". Согласно предположению Пригожина, таким образом ему пытался устроить "публичную порку" Шойгу.

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"Мы считаем, что вы тот самый человек, с которым мы можем говорить и договариваться, — заявил боец с позывным "Цезарь". — Мы предлагаем вам обменять подполковника Романа Винивитина на бойцов российской армии и пограничников, которые находятся у нас в плену. Обмен мы предлагаем без каких-то дополнительных условий. Для того, чтобы это было гарантией того, что русские не будут проливать кровь русских. Детали обмена мы предлагаем вам согласовать отдельно. Спасибо, что выслушали нас. Честь имею".

Вслед за этим вышло заявление Русского добровольческого корпуса, которым добровольцы, видимо, дезавуировали заявление своих "коллег" по антипутинскому сопротивлению:

"Всех взятых в плен военнослужащих ВС РФ, бойцы РДК, в соответствии с обещанием данным на видео командиром РДК, передали украинской стороне. Они будут обменяны на украинских военнослужащих в соответствии с официальной процедурой. Если представитель ЛСР с позывным "Цезарь" обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене", — заявили в своем заявлении представители РДК.

Пригожин в своем комментарии предложение Легиона де-факто отверг, заявив, что Винивитин находится не в плену, а задержан и передан следственным органам РФ.



Именно представители последнего подразделения наиболее активно участвовали в рейдах в Белгородскую область РФ.

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