Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море: стоит ли ждать новый обстрел

Российские войска по состоянию на 31 декабря держат на боевом дежурстве в акваториях трех морей 15 кораблей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные ВМС Украины.

Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море. Фото: Минобороны РФ

Так, в Черное море россияне вывели 5 кораблей, а в Азовское – один. На их борту нет крылатых ракет.

При этом в Средиземном море дежурят 9 вражеский суден, включая пять носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

Стоит напомнить, в четверг, 29 декабря россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил по украинским регионам 70 ракет. Для ударов также использовались военные корабли в Черном море.

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