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Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море: стоит ли ждать новый обстрел

В акваториях трех морей Россия держит 15 кораблей

сегодня, 12:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска по состоянию на 31 декабря держат на боевом дежурстве в акваториях трех морей 15 кораблей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные ВМС Украины.

Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море: стоит ли ждать новый обстрел

Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море. Фото: Минобороны РФ

Так, в Черное море россияне вывели 5 кораблей, а в Азовское – один. На их борту нет крылатых ракет.

При этом в Средиземном море дежурят 9 вражеский суден, включая пять носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

Стоит напомнить, в четверг, 29 декабря россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил по украинским регионам 70 ракет. Для ударов также использовались военные корабли в Черном море.                                                                 

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Источник: https://t.me/ukrainian_navy/1751
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 13:58

млять, удивляет эта тупость и в статьи и в действиях чиновников, военных... зачем гадать их нужно бомбить и уничтожать!Устроили истребление Украины снаружи и знутри и сидят гадают будут не будут, уничтожать только так весь черноморский кацапский флот тогда точно не будут!!! Нужно ответные наносить удары хотя бы по тем местам от куда ни стреляют по Украине!!! Другого выхода уже нет!!! Только победа УКРАИНЫ!!!

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