Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море: стоит ли ждать новый обстрел

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские войска по состоянию на 31 декабря держат на боевом дежурстве в акваториях трех морей 15 кораблей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные ВМС Украины.
Российские корабли вышли на боевое дежурство в Черное море. Фото: Минобороны РФ
Так, в Черное море россияне вывели 5 кораблей, а в Азовское – один. На их борту нет крылатых ракет.
При этом в Средиземном море дежурят 9 вражеский суден, включая пять носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.
Стоит напомнить, в четверг, 29 декабря россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил по украинским регионам 70 ракет. Для ударов также использовались военные корабли в Черном море.
Читайте также на портале "Комментарии" — в 2023 году в войне с РФ Украину ждет переломный момент – продолжит ли агрессор ракетный терроризм. Эксперты озвучили свой прогноз в эксклюзивном интервью нашему изданию.
Также издание "Комментарии" сообщало – уходящий 2022-й стал годом прорыва украинской дипломатии и провала российской. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали ключевые моменты внешнеполитического фронта Украины и страны-агрессора.
Ранее "Комментарии" вместе с экспертами собрали главные победы Украины в тяжелейшем 2022 году, который Россия хотела сделать годом покорения Украины. Но обломала зубы о стойкость украинцев. Несмотря на огромные потери и продолжающуюся широкомасштабную войну, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Тем более, что для этого есть повод. Поэтому вашему вниманию ключевые победы Украины в уходящем году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Правдоруб
сегодня, 13:58
млять, удивляет эта тупость и в статьи и в действиях чиновников, военных... зачем гадать их нужно бомбить и уничтожать!Устроили истребление Украины снаружи и знутри и сидят гадают будут не будут, уничтожать только так весь черноморский кацапский флот тогда точно не будут!!! Нужно ответные наносить удары хотя бы по тем местам от куда ни стреляют по Украине!!! Другого выхода уже нет!!! Только победа УКРАИНЫ!!!