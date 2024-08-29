Российские генералы дали обещание Путину: за какое время хотят взять Покровск



















Военный эксперт и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что российские генералы дали обещание российскому диктатору Владимиру Путину захватить Покровск до 1 октября.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Михаил Самусь в эфире Radio NV рассказал, что россияне используют "идиотские атаки" и большое количество ресурсов на Покровском направлении, чтобы выполнить свое обещание захватить город для Путина.

"Слухи говорят, что российские генералы пообещали Путину до 1 октября взять Покровскую агломерацию. Поэтому наблюдаются такие идиотские атаки, вне понимания использования человеческого ресурса, "мясные" штурмы и все остальное", — сказал Самусь.

Институт изучения войны указывает, что россияне имеют "значительное тактическое продвижение" на Покровском направлении. Особенно в городе Новогродовка, где якобы украинские войска отступили с некоторых позиций. Геолокационные данные подтверждают вход российских войск в северо-западную часть Новогродовки.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, Россия больше всего атакует на Покровском направлении. Украинские защитники 28 августа отразили 66 вражеских атак, что составляет почти треть всех боевых столкновений на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая посетила Донбасс и назвала решения, приводящие к российским прорывам и украинским потерям. По ее словам, военное руководство снимает подготовленные бригады и заменяет их на менее квалифицированные на критических направлениях фронта.

Также "Комментарии" писали о том, что стали известны потери военной техники России и Украины на Авдеевско-Покровском направлении.