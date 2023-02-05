Российская ракета ударила в жилой дом в центре Харькова. Что известно

5 января произошла очередная атака русской армии по территории Украины. Россияне запустили ракету, попавшую в жилой дом в центральной части Харькова. Предварительно известно о трех раненых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Россия нанесла удар по Харькову. Фото из открытых источников

Около 8 утра 5 января на востоке Украины, включая Харьковскую область, прозвучала сирена воздушной тревоги, а глава Харьковской ОГА Олег Синегубов известил об ударах по городу.

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По информации от Синегубова, предварительно известно о "прилете" в центральной части города, предположительно нанесенном ракетой из зенитно-ракетного комплекса ракета С-300. Позже глава ОГА сообщил, что российская ракета попала в жилой дом в центре города. Но назвал предыдущее количество пострадавших – это три человека. Одна 54-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 55 и 51 год.

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Сейчас известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте", — пишет Олег Синегубов в Telegram .

Главу Харьковской областной государственной администрации сообщил, что на месте работают все необходимые экстренные службы, а данные по пострадавшим уточняются.

Это уже не первый обстрел, который производит Российская Федерация на этой неделе по Харькову. Ранее портал "Комментарии" сообщал об ударе по жилому дому Харькова, который россияне нанесли в начале недели.

Также "Комментарии" сообщали о реакции россиян на ракетный удар по жилому многоэтажному дому в Днепре.