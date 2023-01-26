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Российская ракета попала в турецкое судно вблизи Херсона (ВИДЕО)

В сеть попало видео с пожаром на турецком корабле "Тузла", в которое попала российская ракета.

сегодня, 11:05
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Автор:

Slava Kot








Во время очередной российской атаки по территории Украины одна из ракет попала в корабль "Тузла", ходящий под флагом Турции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube Espreso.TV

Российская ракета попала в турецкое судно вблизи Херсона (ВИДЕО)

Турецкий корабль. Фото из открытых источников

Вслед идок обстрелов, произошедших вечером 24 января российская ракета ударила по турецкому судну "Тузла". После взрыва на корабле произошел пожар, охвативший рубку судна. Экипажа на корабле не было, поэтому никто не пострадал.

Турецкий корабль является одним из судов, застрявших в украинских портах из-за российского полномасштабного вторжения. "Тузла" находится почти год в порту Херсона.

"Вчера вечером произошло нападение, скорее всего, на порт, и, кажется, в судно попала ракета. Турецкие корабли в Херсоне укомплектованы небольшим экипажем, поэтому пострадавших и пострадавших нет", — сообщает анонимный источник Reuters.

В сеть попало видео с пожаром на турецком корабле "Тузла", которое можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине застряли сотни иностранных моряков . Иностранные моряки не могут выйти из украинских портов из-за российской блокады, а также опасности, которую представляют морские мины, заложенные российскими войсками. Сотни моряков должны оставаться в Украине, чтобы держать свои лодки в надлежащем состоянии и ждать победы Украины, чтобы попасть домой.

Также "Комментарии" писали о находящемся под санкциями российском судне, который вывез тайный груз с военной базы из одной африканской страны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3UtaCGMO63Y&ab_channel=Espreso.TV
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