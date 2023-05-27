Российская граница с Украиной будет пылать более 1000 км, - Дунда

Такое мнение в телеэфире высказал народный депутат Украины Олег Дунда, пишут "Комментарии".



Олег Дунда. Фото из открытых источников

Рейд российских группировок на Белгородщине, воюющих за Украину, имеет большой смысл, как и бои за Бахмут или под Авдеевкой. Поэтому достаточно важно, чтобы каждый российский регион, расположенный на границе с украинским государством – от Курской до Ростовской области – почувствовал на себе, подобные рейды. Важно, чтобы их стало больше, убежден Дунда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Чтобы показать, что у России нет соответствующих сил и средств удерживать все эти большие границы, сохранить все свои регионы под контролем, принуждать эти регионы к повиновению Москве. И показать, что Кремль – это уже failed state", – сказал нардеп.

Таким образом, группировки РДК и "Свобода России" могут создать в этих регионах любую опасность и оказать то или иное влияние на население. Дунда убежден, что Москва уже на этапе упадка. Российское население ясно, что стабильность и нормальные условия жизни в этой стране – им уже не видеть, а метод "подчиняться" Москве – не действует.

"Безопасности уже нет. Война уже не по телевизору, а прямо на их улицах, в их поселках. Соответственно, нужно договариваться с Украиной. В конце концов именно Киев будет региональным лидером, а не Москва. Москва уже обречена на упадок", – добавил спикер.

Жители России это уже осознают, а увеличение подобных рейдов и вспышки на границах Кремля – это вопрос времени.

Как писали "Комментарии", — Канцлер Германии планирует звонок Путину : что известно Шольц, после длительного перерыва, намерен позвонить российскому диктатору. Это, не что иное, как попытка пожать на главу Кремля.

Речь шла на портале "Комментарии" - Партизаны "Атеш" проникли в Московскую полицию: в отделении нашли важную документацию Группа партизан движения "Атеш", действующая на оккупированных территориях украинского государства и в России, пробралась в "обитель" российских правоохранителей в Измайловском районе Москвы.