Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу на севере: детали

Российские силы попытались незаконно пересечь украинскую границу в направлении Сумщины. На это отреагировали бойцы Сил территориальной обороны, к которым впоследствии присоединились противодиверсионные резервы и общими силами отразили атаку.



Российская ДРГ пыталась прорвать границу Украины. Фото из открытых источников

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook рассказал об очередной попытке россиян прорвать государственную границу Украины.

"Вчера в 18:20 на подступах к Глуховской общине бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил", – рассказал Наев.

По словам генерала, после потерь российская ДРГ разделилась на две группы: одна под прикрытием артиллерии эвакуировала раненых и убитых, тогда как другая попыталась обойти опорный пункт и атаковать украинцев. Однако на место боя прибыла контрдиверсионная группа, выбившая россиян с позиций вблизи границы Украины.

"Бой длился в течение полутора часа. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы", — пишет Сергей Наев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России признали, что не способны защитить свой ключевой город.

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