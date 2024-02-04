Российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу на севере: детали

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Slava Kot
Российские силы попытались незаконно пересечь украинскую границу в направлении Сумщины. На это отреагировали бойцы Сил территориальной обороны, к которым впоследствии присоединились противодиверсионные резервы и общими силами отразили атаку.
Российская ДРГ пыталась прорвать границу Украины. Фото из открытых источников
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook рассказал об очередной попытке россиян прорвать государственную границу Украины.
По словам генерала, после потерь российская ДРГ разделилась на две группы: одна под прикрытием артиллерии эвакуировала раненых и убитых, тогда как другая попыталась обойти опорный пункт и атаковать украинцев. Однако на место боя прибыла контрдиверсионная группа, выбившая россиян с позиций вблизи границы Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России признали, что не способны защитить свой ключевой город.
Также "Комментарии" писали о руководителе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал, когда Украина пойдет в новое наступление. А ветеран войны Евгений Дикий отметил опасность в случае задержки массовой мобилизации в Украине, которая может привести к потере "окна возможностей".
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