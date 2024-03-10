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Российская БМП превратилась в пыль: мощная детонация попала на видео

На Авдеевском направлении удачно действуют бойцы 47-й бригады, эффектно уничтожившие российскую военную технику.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и военную технику РФ, оказавшуюся на украинских землях. В этот раз атака беспилотника уничтожила российскую БМП мощным взрывом, превратившим военную технику в пыль.

Российская БМП превратилась в пыль: мощная детонация попала на видео

Украинские бойцы уничтожили российскую БМП. Фото из открытых источников

Новое видео из района близ Авдеевки показано удачную работу 47-й отдельной механизированной бригады. Украинские операторы дронов смогли провести успешную атаку по бронетехнике армии Путина и через мгновение уничтожили ее. Военные ВСУ уничтожили две БМП, однако особое внимание привлекает мощный взрыв одной из этих бронемашин. После такого удара беспилотника, никто не имеет шансов выжить.

Украинский дрон попал в заднюю часть находившегося в движении российского БМП. Удар нанес сильный взрыв, который практически ничего не оставил от российской военной техники. На видео заметно, что даже через несколько секунд после мощного взрыва части БМП до сих пор падают с неба. Предпосылкой такового массивного взрыва, возможно, могло быть то, что в российской БМП находились боеприпасы, которые и усилили взрыв.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне на бронемашине переехали машину с российскими солдатами. Инцидент произошел на Авдеевском направлении и был зафиксирован украинскими операторами дронов. Россияне ехали по опасному участку дороги в ночное время и выключили фонари, чтобы быть менее заметными. В результате российская БМП наехала на машину с солдатами армии РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало первое видео, как американский танк "Абрамс" уничтожает оккупантов в Донецкой области.



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