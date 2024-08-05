Россиянин рассказал Западу, что нужно делать, чтобы победить Путина

Российский оппозиционер Илья Яшин был одним из 24 заключенных, которыми 1 августа обменялись Россия и Запад, что стало одним из самых больших обменов за последние годы. Российский оппозиционер, который был против полномасштабного вторжения в РФ, рассказал Западу, как они могут помочь Украине в войне.



Российский оппозиционер Илья Яшин. Фото из открытых источников

После обмена заключенными, российский оппозиционер Илья Яшин выступил на конференции, где рассказал о своем видении ситуации войны в Украине.

"Преступная захватническая война против Украины должна быть немедленно прекращена. Россия должна вывести абсолютно все войска с территории Украины. Главная задача западного мира сегодня, как мне кажется, — спасти Украину от Путина", — сказал Яшин.

На конференции Яшина также спросили, как страны Запада могут помочь активистам в России. Российский оппозиционер дал совет – больше помогать Украине.

"Если вы хотите помочь российской оппозиции, российскому обществу и России в целом, спасите Украину от Путина", – ответил Яшин.

Яшин также заявил, что считает себя российским патриотом, и такая его позиция не противоречит желанию быть против Путина и войны в Украине.

Илья Яшин был политиком и депутатом Московского горсовета с 2017 по 2021 год. В 2022 году его посадили в тюрьму за "дискредитацию" российских военных после критики властей РФ за вторжение в Украину.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илья Яшин и еще один обмененный российский оппозиционер заявили о желании вернуться в Россию.

Также "Комментарии" писали, что освобожденный российский оппозиционер выступил против помощи ВСУ.



