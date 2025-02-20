Россияне жестоко разбомбили Константиновку, есть погибшие: все о последствиях (ФОТО)

Россияне 20 февраля обстреляли Константиновку Донецкой области и нанесли авиаудары по городу. В результате погибли по меньшей мере четыре человека. Повреждены дома и инфраструктура, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Последствия удара по Константиновке 20 февраля. Фото: Вадим Филашкиин / Telegram

По данным ОВА, повреждены семь частных домов, четыре многоэтажки, общежитие, инфраструктурный объект, два предприятия, три линии электропередач, газопровод, семь гаражей и три автомобиля.

"В последнее время россияне особенно активно бьют по Константиновке. Остаться там, как и на остальной территории области, опасно!", — заявил Филашкин, призвав к эвакуации.





Как писали "Комментарии", оккупационная армия РФ 19 февраля днем около 15:40 ударила авиационной бомбой с модулем корректировки по жилому сектору в Купянске Харьковской области. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело 59-летнего мужчины. Как уже ранее писали "Комментарии", ситуация в Купянской общине – крайне сложная, сообщил в эфире "Общественное. Студия" начальник местной МВА Андрей Беседин. Россияне, бывает, наносят более 10 ударов КАБ по территории территориальной громады. Сейчас россияне подошли к Купянску еще ближе с севера и юга, ситуация в городе на середину февраля — тяжелая и критическая, рассказывал Беседин.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников. Одесские издания пишут о взрывах в городе, появились видео прилета и фото пожара после удара. Позднее выяснилось, что россияне ударили по объекту ДТЕК, без тепла остался большой микрорайон в Одессе. 19 февраля вечером оккупанты повторили атаку БПЛА по другому району Одессы.