Оккупанты нанесли жестокий авиаудар: что известно о последствиях в Купянске

Оккупационная армия РФ 19 февраля днем около 15:40 ударила авиационной бомбой с модулем корректировки по жилому сектору в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Купянск страдает от российских авиаударов. Фото: Нацполиция Украины (архив)

"Под завалами дома спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины. На месте работают все экстренные службы", — написал Синегубов.

Как уже ранее писали "Комментарии", ситуация в Купянской общине – крайне сложная, сообщил в эфире "Общественное. Студия" начальник местной МВА Андрей Беседин. Россияне, бывает, наносят более 10 ударов КАБ по территории территориальной громады. Сейчас россияне подошли к Купянску еще ближе с севера и юга, ситуация в городе на середину февраля — тяжелая и критическая, рассказывал Беседин.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников. Одесские издания пишут о взрывах в городе, появились видео прилета и фото пожара после удара. Позднее выяснилось, что россияне ударили по объекту ДТЕК, без тепла остался большой микрорайон в Одессе.

Как писал портал "Комментарии", ракетная атака РФ по Одессе 13 февраля, вероятно, была нацелена на морской порт в центре города. По неофициальным данным, украинская ПВО смогла отразить удар.

Портал "Комментарии" днем 11 февраля сообщал со ссылкой на Воздушные силы Украины, что большую часть крылатых и баллистических ракет РФ в ходе утренней атаки выпустила по Полтавщине, там, соответственно, зафиксированы самые серьезные последствия ударов. Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела баллистикой. Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза".



