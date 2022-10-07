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Россияне жалуются на "украинскую атаку" на аэродром в 300 км от Москвы

Российский чиновники говорят, что атака была совершена на военный аэродром ВС РФ 1-го класса на западе Калужской области, близ Смоленской области России. Расстояние до Москвы составляет 303 км

сегодня, 17:44
Автор:

Кравцев Сергей
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В пятницу, 7 октября, военный аэродром "Шайковка" якобы попал под атаку беспилотников. Он находится в 300 километрах от Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Россияне жалуются на "украинскую атаку" на аэродром в 300 км от Москвы

В России заявили об "украинской атаке" на аэродром в 300 км от Москвы. Фото: Getty Images

"Сегодня на военном аэродроме "Шайковка" на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, который, вероятно, прилетел со стороны границы", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техники не повреждены.

Чиновник также добавил на место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа, которая занимается установлением причин и обстоятельств произошедшего. При этом несмотря на то, что выводов работы оперативников еще нет, россияне уже утстановили, что виновата в атаке Украина.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в войне против Украины является самой серьезной со времен кубинского ракетного кризиса. Он пояснил, что Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно отстают". Как оцениваете данное заявление и вообще реакцию США на российское бряцанье ядерным оружием? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/Shapsha_VV/7593
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