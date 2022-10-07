Резников рассказал, кто в будущем будет представлять Россию на переговорах с Украиной

Как передает издание "Комментарии", в своем видеообращении к российским офицерам и военному командованию министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, что тем человеком, который сегодня пока еще находится в Кремле, уже никто переговоры вести не будет. А представлять России в будущем на переговорах будут те, кто сегодня обманывает российских военных, посылая их на верную смерть в Украину.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Алексей Резников отметил, президент Украины Владимир Зеленский уже чётко дал понять, что с российской диктором Путиным никто за стол переговоров садиться не будет. Следовательно, у многих возникает вопрос, кто же может представлять Россию на переговорах, которые обязательно состоятся в будущем. Ответ на этот вопрос уже есть, считает Резников, представлять Россию на возможных переговорах будут те, кто обманывает сегодня российских офицеров и готовится повесить на них провалы так называемой "спецоперации" в Украине.

"Потому что, либо они – либо вы. И вы знаете, что это правда", – заявил министр, обращаясь к россиянам.

Алексей Резников подчеркнул, российских военнослужащих отправили умирать в Украину "не за правое дело" и поэтому российский диктатор сегодня находится в бункере, а не вместе со своими военными. Он боится, что рано или поздно военные поймут, куда их отправляет командование. При этом российскому военному командованию сегодня абсолютно всё равно на те города и сёла, которые разрушает российская армия, потому что их семьи, их активы находятся в странах НАТО и они даже не знают, где находятся Лиман или Каховка, где сейчас умирают российские солдаты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия полностью закончила оформление аннексии части Украины: что теперь предпримет российский диктатор Путин – какие неприятности готовит враг.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!