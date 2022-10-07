Ядерный Армагедон – как понимать предупреждение Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в войне против Украины является самой серьезной со времен кубинского ракетного кризиса. Он пояснил, что Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно отстают". Как оцениваете данное заявление и вообще реакцию США на российское бряцанье ядерным оружием? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Вашингтон готовится к возможным безрассудным, отчаянным шагам Путина, загнанного в угол

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, поясняет:

"Заявление говорит о том, что в Вашингтоне серьезно относятся к возможности использования ядерного оружия Россией. Там не намерены считать российские угрозы просто блефом и шантажом. Это – ответственная позиция. Она приводит к тому, что Вашингтон и его союзники прорабатывают возможные варианты ответа на такой шаг Москвы".

По словам эксперта, информация о таком ответе закрыта, по понятным причинам, но подготовка ведется – и сценарии реакции прорабатываются.

"В Москве об этом знают, – уверен Владимир Дубовик. – Таким образом, Вашингтон не преуменьшает реальность и масштаб угрозы, но при этом дает знать, что ответ будет, что должно, по идее, удержать Кремль от подобного шага, сдерживать его".

Важно, однако, продолжает эксперт, чтобы такие страхи не становились на пути дальнейшей поддержки Украины.

"Страх – плохой союзник, руководствоваться им было бы неправильно. Поддержка должна, и, очевидно, будет продолжаться, – считает Владимир Дубовик. – Но параллельно Вашингтон готовится к возможным безрассудным, отчаянным шагам Путина, загнанного в угол".

Байден – осторожен и демонстрирует готовность к диалогу

По мнению политолога Владимира Цыбулько, Байден прав – Путин не шутит. Ведь кроме ядерных угроз, других методов принудить к разговору с собой влиятельных политических игроков у него уже нет.

"Так хулиган в подъезде может побить лампочки – и с ним кроме как тумаками никто другого разговора вести не будет. Байден прекрасно видит, как испаряются, будто роса на солнце, возможности Путина влиять на мировую повестку дня. И у главы Белого дома есть время на промежуточные выборы, где демократы, похоже, ухудшат свое нынешнее положение. Поэтому Байден – осторожен и демонстрирует готовность к диалогу", – полагает Владимир Цыбулько.

Но, акцентирует он, диалог ради диалога уже не устроит ни Байдена ни Путина.

"Впрочем, если такой диалог и произойдет, то это будет скорее разговор доктора с пациентом, который выслушает доктора, а сделает, как знахарка прикажет", – прогнозирует политолог.

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