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Россияне заявили об остановке всех блоков ЗАЭС: в чем опасность

После остановки всех блоков ЗАЭС россияне оккупанты могут готовить провокации

сегодня, 14:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Россияне могут готовить провокации на временно захваченных территориях Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Россияне заявили об остановке всех блоков ЗАЭС: в чем опасность

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Сегодня оккупационный "директор" Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что якобы все блоки захваченной россиянами станции остановлены.


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"Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — заявил коллаборант.

Городской глава Мелитополя предполагает, что российские оккупанты могут готовить провокации, в которых потом обвинят украинских военных.

"Наряду с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", — отметил он.

Иван Федоров призвал жителей оккупированных населенных пунктов избегать массовых скоплений и держаться подальше от мест пребывания оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) военную технику и взрывчатку. Как сообщает Государственная инспекция по ядерному регулированию, об этих фактах заявили представители МАГАТЭ во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирования относительно деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.




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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1886
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