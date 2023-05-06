Россияне заявили об остановке всех блоков ЗАЭС: в чем опасность

Российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Россияне могут готовить провокации на временно захваченных территориях Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Сегодня оккупационный "директор" Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что якобы все блоки захваченной россиянами станции остановлены.

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"Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — заявил коллаборант.

Городской глава Мелитополя предполагает, что российские оккупанты могут готовить провокации, в которых потом обвинят украинских военных.

"Наряду с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", — отметил он.

Иван Федоров призвал жителей оккупированных населенных пунктов избегать массовых скоплений и держаться подальше от мест пребывания оккупантов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.



