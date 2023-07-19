Россияне заявили, что готовят "штурм" ЗАЭС: в ГУР сделали тревожное предупреждение

В ближайшее время российские захватчики могут совершить на Запорожской АЭС очередную вооруженную провокацию с использованием тяжелого вооружения. Спецслужба оккупантов утверждает, что в последних числах июля состоится "штурм" ЗАЭС. Участвовать в так называемом "штурме" должны "штурмовые группы", а также неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении ГУР в Телеграмм.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В украинской разведке подчеркивают, то, что оккупанты сами принялись вновь распространять данную информацию, может свидетельствовать о том, что россияне могут устроить провокацию "под чужим флагом". Итогом такой провокации может быть масштабная авария на Запорожской АЭС.

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Отметим, Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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