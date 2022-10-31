Россияне запустили новый фейк об Украине, - МВД

Российские пропагандисты запустили новый фейк о якобы контрабанде украинского оружия в Финляндию. Оно, по их словам, попало в руки байкерской банды. Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел Украины.

Российский фейк. Фото: GettyImages

В МВД подчеркнули, что кремлевские пропагандисты нередко прибегают к манипуляциям работой иностранных репортеров.

"Они (россияне, — ред.) пользуются плодами труда иностранных журналистов, которые пользуются непроверенными источниками, слухами из трущоб Интернета, нелогичными предположениями, мнениями аффилированных с пророссийскими силами экспертов. Так происходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украинского государства в глазах партнеров", – сообщили в ведомстве.

Последним примером такой операции в МВД назвали недавнее интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном, в котором утверждается, что украинское оружие якобы было замечено у одной из финских байкерских банд.

В МВД добавили, в настоящее время для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола.

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится Россия, продолжая разговоры о "грязной бомбе" – способен ли Запад на превентивный удар, чтобы усмирить агрессора.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский обратился к Путину, реагируя на предложение начать мирные переговоры.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!