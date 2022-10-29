Россияне занимаются самоуничтожением. Военный России на КамАЗе наехал на срочников

Профессиональный военнослужащий русской армии зашел на полигон и Архангельской области РФ с двумя десятками россиян срочной службы. В результате инцидента 11 мужчин получили ранения, а двое погибли. Об этом сообщает один из российских Telegram каналов.

КамАЗ с буквой Z. Фото из открытых источников

Инцидент с участием российских военных произошел 27 октября. В отношении 22-летнего российского военного открыто уголовное внедрение, по факту смерти во время ДТП. Следственные органы еще не установили или водитель наехал специально на срочников РФ, или это произошло случайно.

Известно, что задержанного зовут Ирапил. Во время аварии один из срочников скончался сразу, другой по дороге в больницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о не профессионализме российской армии и мобилизованных. В сеть попало видео, как БТР, которым управляют российские военные, выезжает на асфальтированную дорогу, не заметив на ней два ряда противотанковых мин. В результате взрыва из бронетранспортера вылез только один военнослужащий РФ.

Также "Комментарии" писали о российском военном, который снова пошел воевать. Мужчина, по имени Натан Касаткин из Бурятии в начале марта попал в украинский плен. На популярном видео бурят говорит слова "Слава Украине" и ругается президентом Российской Федерации. Со временем россиянина обменяли на украинских воинов. Как выяснилось, в октябре бурят снова отправился на фронт в Украину. Но 18 октября военный РФ погиб на украинской земле. ВСУ также напоминает, что существует достаточно малая вероятность попадания в украинский плен во второй раз для российского военнослужащего.

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