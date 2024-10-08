Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке к которой сообщили, что враг оккупировал Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку Луганской области, а также продвинулся в Максимилиановке, что на Покровском направлении.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне продвигаются: в ВСУ намекнули, какой город может повторить судьбу Угледара

Российские захватнические войска продолжают усиливать давление в Донецкой области. Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои уже ведутся в самом городе и ситуация там напряженная. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала представитель Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Спикер отметила, что российские захватчики с самого утра начинают и не прекращают ожесточенные штурмы. "Бои ведутся буквально за каждый подъезд. Россияне зашли на восточную окраину города, несколько продвинулись по улице Центральная, в направлении шахты Центральная. Но ситуация постоянно меняется, мы отражаем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться", – отметила Бобовникова.

Она отметила, что напряженная обстановка сейчас не только в Торецке. К северо-западу от Нью-Йорка есть поселок Нелиповка. И сейчас бои ведутся именно за него.

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В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и угнетали. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в россии. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами".

Отметим, что город Угледар был оккупирован на этой неделе, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.