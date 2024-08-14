Россияне взяли в плен украинских военных: они не ожидали того, что произошло дальше

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Slava Kot
Украинские военные продолжают наступление на Курскую область, берут под контроль населенные пункты РФ, а российские солдаты сдаются в плен. Украинский военный с позывным "Боксер" поделился невероятной историей, как россияне взяли в плен украинцев, а потом сами сдались.
Украинские военные. Фото из открытых источников
В телеграмм-канале украинский военнослужащий с позывным "Боксер" рассказал о неожиданном случае в Курской области. По его словам, российские солдаты смогли захватить украинских бойцов, однако со временем сами были вынуждены сдаться и попасть в плен к Украине.
Отметим, что официальная информация об этом случае отсутствует.
Украина неожиданно начала военную операцию в Курской области, что привело к скорейшему захвату территорий РФ. Значительное количество российских военных на этом направлении оказались представителями срочной службы, которые Путин обещал не использовать на войне в Украине. Кроме того, пленные российские солдаты рассказали, что кадыровцы, которые должны были предотвратить прорыв, оставили свои позиции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попавшие в украинский плен во время боев в Курской области российские военные хотят воевать за Украину. Как рассказывает украинский солдат, пленные россияне выразили желание присоединиться к российским добровольческим группировкам.
Также "Комментарии" писали о том, что бои в Курской области заставили Путина вывести свои войска из Европы и нескольких украинских регионов.
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