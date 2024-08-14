Россияне взяли в плен украинских военных: они не ожидали того, что произошло дальше

Украинские военные продолжают наступление на Курскую область, берут под контроль населенные пункты РФ, а российские солдаты сдаются в плен. Украинский военный с позывным "Боксер" поделился невероятной историей, как россияне взяли в плен украинцев, а потом сами сдались.



Украинские военные. Фото из открытых источников

В телеграмм-канале украинский военнослужащий с позывным "Боксер" рассказал о неожиданном случае в Курской области. По его словам, российские солдаты смогли захватить украинских бойцов, однако со временем сами были вынуждены сдаться и попасть в плен к Украине.

"Невероятная история! Сегодня моих бойцов взяли в плен кацапы в Курской области, но поняли, что они в окружении, и вышли, вывели наших ребят, и сами сдались в плен! Утро задалось очень тяжелым", — рассказал украинский военный.

Отметим, что официальная информация об этом случае отсутствует.

Украина неожиданно начала военную операцию в Курской области, что привело к скорейшему захвату территорий РФ. Значительное количество российских военных на этом направлении оказались представителями срочной службы, которые Путин обещал не использовать на войне в Украине. Кроме того, пленные российские солдаты рассказали, что кадыровцы, которые должны были предотвратить прорыв, оставили свои позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попавшие в украинский плен во время боев в Курской области российские военные хотят воевать за Украину. Как рассказывает украинский солдат, пленные россияне выразили желание присоединиться к российским добровольческим группировкам.

Также "Комментарии" писали о том, что бои в Курской области заставили Путина вывести свои войска из Европы и нескольких украинских регионов.