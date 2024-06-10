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Россияне выставили заградительные отряды кадыровцев: на каком направлении

После остановки наступления в Харьковской области, россияне пытаются бежать в РФ, однако Кадыров выставил заградительные отряды своих бойцов на границе.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Россияне на Харьковском направлении начали использовать заградительные отряды из кадыровцев, чтобы остановить бегство русских солдат. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Единые новости".

Россияне выставили заградительные отряды кадыровцев: на каком направлении

Кадыровцы. Фото из открытых источников

Назар Волошин заявил, что из-за серьезных потерь на Харьковщине часть россиян пытаются покинуть зону боевых действий и убегают на территорию России.

"Враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава этого подразделения "Ахмат". Они будут размещены где-то на границах или вблизи границ с севером Харьковщины", — рассказал Волошин.

Спикер ОСУВ "Хортица" объясняет, что основная цель заградительных отрядов – это удержание российских солдат от бегства. После начала наступления на Харьковщину Украина смогла остановить движение россиян, которые на этом направлении несут значительные потери. Чтобы их компенсировать, они перемещают подразделения, пополняют силы резервами из нескольких российских группировок вблизи границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию Кадырова о захвате российскими силами поселка в Сумской области. По словам Зеленского, это была пропагандистская операция, а село на Сумщине находится под контролем Украины.

Также "Комментарии" писали о мощном ударе Украины по российским военным объектам в Крыму. В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли ракетный удар по трем локациям и уничтожили зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 на территории временно оккупированного полуострова.




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