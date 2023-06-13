Россияне выпустили ракету: она сделала круг и попала по ним (ВИДЕО)

Российские военные воспользовались ЗРК Тор, предположительно для отражения украинских ракет. Однако что-то пошло не так и выпущенная ракета по российской военной технике сделала два круга и попала вблизи зенитно-ракетного комплекса.

ЗРК Тор. Фото из открытых источников

Российские военные, находясь на временно оккупированной территории Украины, используют зенитно-ракетный комплекс Тор для сбыта целей. Эта военная техника начала производиться с 1983 года и до сих пор используется русской армией.

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Система предназначена для уничтожения целей в воздухе, в частности, она может сбивать самолеты, ракеты, дроны и другие летательные аппараты. 11 июня в сеть попала запись, как россияне используют ЗРК Тор. Однако после запуска ракета по неизвестным причинам совершила круг в воздухе и упала вблизи российских солдат. Пока неизвестно, выжили ли они после выстрела по своим позициям.

В сети саркастически отреагировали на видео, указывая, что это "очень сложный трюк". Другие пытались найти причину, почему снаряд повел себя таким образом. Одной из доминирующих гипотез среди пользователей соцсетей оказалось использование микрочипов от стиральных машин российскими военными. Другие же просто указывают, что это очередной жест доброй воли от россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны РФ запретило использовать российским солдатам боеприпасы 122-мм и 152-мм. Оказалось, что из-за коррупционной схемы их изготовляли некачественными и взрывались в стволе оружия.

Также "Комментарии" писал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала свои четыре пункта для окончания войны в Украине.