Россияне вполне ощущают на себе злобу Зеленского, - Пригожин

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Силы обороны Украины продолжают отчаянно оборонять Бахмут, за город продолжаются круглосуточно тяжелые бои, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Украинские войска не покидают Бахмут

Ранее военные эксперты РФ высказывали предположение, что главные украинские части планируют организованный выход из Бахмута на другие рубежи обороны или уже отходят, а вместо них в город заходят мобильные подразделения сил специальных операций ВСУ, которые должны прикрыть отвод основных частей и сдерживать еще некоторое время противника, не давая взять город. По утверждению Пригожина, в настоящее время в Бахмуте находятся от 10 до 20 тысяч бойцов ВСУ.

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"И днем и ночью идут тяжелые бои, но украинцы никуда не убегают. Люди у Зеленского не заканчиваются подбрасывают все новые и новые тысячи", — приводит ТАСС слова Пригожина, распространенные его прессслужба.

Ранее по итогам заседания ставки Верховного главнокомандующего Украины, где речь шла и о ситуации в Бахмуте, было принято решение в пользу продолжения оборонной операции и дальнейшего усиления позиций ВСУ в городе. По словам Пригожина, российские силы в Бахмуте "злость Зеленского" испытывают "на себе сполна", боеприпасы и вооружение в ВСУ не заканчиваются.

Согласно оценкам аналитиков НАТО, потери российских войск и наемников, штурмующих Бахмут, составляют по меньшей мере 5:1 по отношению к украинским; по словам других военных экспертов, это соотношение может быть еще выше.

Еще на прошлой неделе Пригожин заявлял, что его подразделения практически захватили Бахмут, в понедельник он продолжил говорить то же самое.

"Комментарии" также писали о том, что российская тактика класть своих солдат тысячами, скоро перестанет работать, и тогда Бахмут будет для российских оккупантов хуже Сталинграда для немцев.

На страницах "Комментариев" говорилось и о прогнозах Госдепа США относительно ожесточенных боев на юге и востоке Украины еще некоторое время, отмечая, что РФ терпит там стратегическое поражение. Одним из символов этого стал Бахмут, защиту которого решило продолжать высшее военно-политическое руководство Украины.

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