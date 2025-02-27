Россияне вновь оттеснили ВСУ и захватили новые территории: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 27 февраля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в двух населенных пунктах Донецкой области.

Наступление России. Фото из открытых источников

По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, ранее в "DeepState" сообщили, что российские оккупационные войска усилили наступательные действия в районе Великой Новоселки в Донецкой области. За последнюю неделю они имели ежедневное продвижение на север и продолжают давление в направлении Скудного и Бурлацкого.

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Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим требует от Украины отказаться от крупных городов, в частности Запорожья, Херсона и Краматорска, через политическое давление и переговоры, поскольку не имеет возможности захватить их военным путем. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По информации ISW, Путин и его окружение продолжают заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.



