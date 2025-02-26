Россияне активизировались на новом участке фронта: DeepState показал карту

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска усилили наступательные действия в районе Великой Новоселки в Донецкой области. За последнюю неделю они имели ежедневное продвижение на север и продолжают давление в направлении Скудного и Бурлацкого. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".
Наступление России. Фото из открытых источников
По информации аналитиков, наибольшее давление российские оккупационные войска осуществляют в направлении Скудного и Бурлацкого. За это время противник полностью оккупировал населенный пункт Новый Комар и занял значительную часть Новоочереватого. Российские подразделения приблизились почти вплотную к Бурлацкому, используя лесополосы для продвижения, и продолжают атаковать.
Главной целью россиян на этом направлении в DeepState называют населенный пункт Комар, поскольку через него проходит стратегически важная дорога к Багатиру, которая обеспечивает логистику для Сил обороны Украины в районе Андреевки. Российские войска пытаются прорваться в эту зону через Раздольное, однако пока безуспешно.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики продвинулись в Белогоровке на Луганщине, поселок фактически оказался в "серой зоне". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты захватили сразу два населенных пункта: детали от DeepState.
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