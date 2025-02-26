Россияне активизировались на новом участке фронта: DeepState показал карту

Российские оккупационные войска усилили наступательные действия в районе Великой Новоселки в Донецкой области. За последнюю неделю они имели ежедневное продвижение на север и продолжают давление в направлении Скудного и Бурлацкого. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала "DeepState".

Наступление России. Фото из открытых источников

"За последнюю неделю россияне ежедневно имели продвижение на север от Великой Новоселки. После захвата поселка российские войска начали осуществлять накопление своих ресурсов, перегруппировываться и сейчас возобновили свою активность", – говорится в сообщении.

По информации аналитиков, наибольшее давление российские оккупационные войска осуществляют в направлении Скудного и Бурлацкого. За это время противник полностью оккупировал населенный пункт Новый Комар и занял значительную часть Новоочереватого. Российские подразделения приблизились почти вплотную к Бурлацкому, используя лесополосы для продвижения, и продолжают атаковать.

Главной целью россиян на этом направлении в DeepState называют населенный пункт Комар, поскольку через него проходит стратегически важная дорога к Багатиру, которая обеспечивает логистику для Сил обороны Украины в районе Андреевки. Российские войска пытаются прорваться в эту зону через Раздольное, однако пока безуспешно.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики продвинулись в Белогоровке на Луганщине, поселок фактически оказался в "серой зоне". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты захватили сразу два населенных пункта: детали от DeepState.



