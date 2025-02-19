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Оккупанты захватили сразу два населенных пункта: детали от DeepState

DeepState фиксирует, что захватчикам удалось продвинуться возле ряда сел

19 февраля 2025, 14:20 comments1896
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Кравцев Сергей

Российский захватнические войска оккупировали Дачное и Зеленовку. При этом украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов возле Малиновки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового проекта DeepState.

Оккупанты захватили сразу два населенных пункта: детали от DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Дачное и Зеленовку", — сообщили аналитики.

Они добавили, что враг также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном.                                                                                            

Кроме того, благодаря действиям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона. Об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным DeepState, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.                                               

Ранее "Комментарии" писали – несмотря на продвижение россиян в Украине, их темпы замедлились, при этом потери оккупантов остаются такими же высокими. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://t.me/DeepStateUA
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