Оккупанты захватили сразу два населенных пункта: детали от DeepState

Российский захватнические войска оккупировали Дачное и Зеленовку. При этом украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов возле Малиновки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Дачное и Зеленовку", — сообщили аналитики.

Они добавили, что враг также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном.

Кроме того, благодаря действиям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона. Об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным DeepState, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.

Ранее "Комментарии" писали – несмотря на продвижение россиян в Украине, их темпы замедлились, при этом потери оккупантов остаются такими же высокими. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



