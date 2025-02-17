У россиян вновь прорыв на Донбассе: карта DeepState

Российские оккупационные войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый аналитический проект DeepState.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Серебряное, а также продвинулся возле Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах", – говорится в сообщении.

По информации проекта DeepState, россияне завладели небольшим селом Серебряное, которое находится в Покровском районе Донецкой области, и продвигаются дальше по автодороге Т0515. Также оккупанты имели успех в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области: Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах.

Стоит отметить, Серебряное – село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По одной из последних переписей населения в селе проживал 561 человек.

Расстояние до райцентра составляет около 30 км и проходит по автодороге Т0515. Земли Серебряного граничат с территорией села Андреевка Великоновоселковского района Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – проведение ряда операций ВСУ на территории РФ в Курской области увенчались успехом для Украины. Силы обороны продвинулись на территории противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Ранее "Комментарии" писали — российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.



