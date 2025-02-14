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Порыв фронта оккупантами сразу в двух областях: детали от DeepState

DeepState фиксирует продвижение российских войск в Донецкой и Харьковской областях

сегодня, 07:32
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 14 февраля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск в Донецкой и Харьковской областях.

Порыв фронта оккупантами сразу в двух областях: детали от DeepState

Наступление России. Фото из открытых источников

Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.

Кроме того, в Донецкой области противник улучшил свои позиции в районах Андреевки и Бурлацкого.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские Силы обороны возобновили позиции в Песчаном Донецкой области. Село расположено недалеко от Покровска. Об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

При этом военные аналитики отметили, что несмотря на успехи украинских военных, у россиян есть продвижение около семи населенных пунктов, пять из которых на Донетчине.

Также издание "Комментарии" сообщало – проведение ряда операций ВСУ на территории РФ в Курской области увенчались успехом для Украины. Силы обороны продвинулись на территории противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. 

Ранее "Комментарии" писали — проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают попытки форсирования реки Оскол в Харьковской области. 

По данным DeepState, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21278
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