Как передает портал "Комментарии", в ночь на 14 февраля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских захватнических войск в Донецкой и Харьковской областях.

Наступление России. Фото из открытых источников

Согласно обновленным данным DeepState, российские оккупационные войска достигли незначительных успехов на нескольких направлениях фронта. В частности, на Харьковщине они продвинулись в районе Двуречной и у Фиголевки.

Кроме того, в Донецкой области противник улучшил свои позиции в районах Андреевки и Бурлацкого.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские Силы обороны возобновили позиции в Песчаном Донецкой области. Село расположено недалеко от Покровска. Об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

При этом военные аналитики отметили, что несмотря на успехи украинских военных, у россиян есть продвижение около семи населенных пунктов, пять из которых на Донетчине.

Также издание "Комментарии" сообщало – проведение ряда операций ВСУ на территории РФ в Курской области увенчались успехом для Украины. Силы обороны продвинулись на территории противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Ранее "Комментарии" писали — проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают попытки форсирования реки Оскол в Харьковской области.

По данным DeepState, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.



