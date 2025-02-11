Украинские Силы обороны возобновили позиции в Песчаном Донецкой области. Село расположено недалеко от Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

При этом военные аналитики отметили, что несмотря на успехи украинских военных, у россиян есть продвижение около семи населенных пунктов, пять из которых на Донетчине.

Оккупационные войска имеют успехи у Великой Новоселки, Водяного Второго, Серебряном и Андреевке, в Запорожье и Донецкой области. Кроме того, российская армия продвинулась в Курской области – возле Свердликового, Николаево-Дарьиного.

Читайте также на портале "Комментарии" — проведение ряда операций ВСУ на территории РФ в Курской области увенчались успехом для Украины. Силы обороны продвинулись на территории противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают попытки форсирования реки Оскол в Харьковской области.

По данным DeepState, российские войска смогли создать небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол вблизи села Тополя. Попытки пересечь водную преграду враг осуществлял неоднократно, начиная с середины января, а активная разведка местности началась еще в прошлом месяце.

Аналитики сообщают, что враг занял позиции на меловой горе южнее села Тополи, форсировав реку. Отмечается, что россияне также пытались создать плацдарм между Каменкой и Тополями, но безуспешно. Они не смогли закрепиться и развить свой успех, поэтому эта попытка пока остается лишь тревожным сигналом перед возможными будущими атаками противника.



