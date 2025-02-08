DeepState проанализировал все данные: действительно ли ВСУ прорвали обороны РФ на Курщине

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Кравцев Сергей
Проведение ряда операций ВСУ на территории РФ в Курской области увенчались успехом для Украины. Силы обороны продвинулись на территории противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
В сообщении отмечается, что украинские военные смогли продвинуться возле населенного пункта Черкасская Конопелька. Речь идет о селе в Суджанском районе Курской области РФ.
В то же время российские оккупационные войска тоже имеют продвижение на фронте.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью агентству "Reuters".
Президент отметил, Силы обороны продвинулись вперед на 2,5 км. Он также заявил, что тысячи северокорейских военных после многонедельной паузы вернулись к активным боевым действиям в Курской области.
Зеленский подчеркнул важность боев именно на российской территории.
Также издание "Комментарии" сообщало – где оккупанты пытаются прорвать фронт: в DeepState рассказали об угрозе для одной из областей.
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