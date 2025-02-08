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DeepState проанализировал все данные: действительно ли ВСУ прорвали обороны РФ на Курщине

DeepState подтверждает, что Силы обороны продвинулись в Курской области РФ, но есть и тревожные моменты

8 февраля 2025, 09:10
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Кравцев Сергей

Проведение ряда операций ВСУ на территории РФ в Курской области увенчались успехом для Украины. Силы обороны продвинулись на территории противника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. 

DeepState проанализировал все данные: действительно ли ВСУ прорвали обороны РФ на Курщине

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В сообщении отмечается, что украинские военные смогли продвинуться возле населенного пункта Черкасская Конопелька. Речь идет о селе в Суджанском районе Курской области РФ.

В то же время российские оккупационные войска тоже имеют продвижение на фронте.

"Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью агентству "Reuters".

Президент отметил, Силы обороны продвинулись вперед на 2,5 км. Он также заявил, что тысячи северокорейских военных после многонедельной паузы вернулись к активным боевым действиям в Курской области.                                                             

"В районах Курской операции были новые штурмы – русская армия и подтянули вновь северокорейских солдат", — подчеркнул президент. Он добавил, что значительное количество оккупантов уничтожено: речь идет о "сотнях российских и северокорейских военных". 

Зеленский подчеркнул важность боев именно на российской территории.

Также издание "Комментарии" сообщало – где оккупанты пытаются прорвать фронт: в DeepState рассказали об угрозе для одной из областей.




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