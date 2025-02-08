Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью агентству "Reuters".

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Президент отметил, Силы обороны продвинулись вперед на 2,5 км.

Он также заявил, что тысячи северокорейских военных после многонедельной паузы вернулись к активным боевым действиям в Курской области.

"В районах Курской операции были новые штурмы – русская армия и подтянули вновь северокорейских солдат", — подчеркнул президент.

Он добавил, что значительное количество оккупантов уничтожено: речь идет о "сотнях российских и северокорейских военных". Зеленский подчеркнул важность боев именно на российской территории.

"Чтобы не давать увеличивать напряжение у наших городов, на нашей земле, у нас на территории, на фронте. 60 тысяч русской армии на Курщине – это 60 тысяч, которые не прибавились к и так значительным силам оккупантов на Покровском и других направлениях нашей Донбасса. Я благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде – за результат", — подытожил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — исходя из сообщений от самих же россиян, а также, учитывая происходящее на поле боя, можно прийти к выводу, что войска РФ в Курской области берут "оперативную паузу" в ведении боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).



