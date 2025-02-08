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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска начали новое наступление в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью агентству "Reuters".
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Президент отметил, Силы обороны продвинулись вперед на 2,5 км.
Он также заявил, что тысячи северокорейских военных после многонедельной паузы вернулись к активным боевым действиям в Курской области.
Он добавил, что значительное количество оккупантов уничтожено: речь идет о "сотнях российских и северокорейских военных". Зеленский подчеркнул важность боев именно на российской территории.
Читайте также на портале "Комментарии" — исходя из сообщений от самих же россиян, а также, учитывая происходящее на поле боя, можно прийти к выводу, что войска РФ в Курской области берут "оперативную паузу" в ведении боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
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