Зеленский заявил о новых корейских штурмах и бешеных потерях: что происходит в Курской области

В Курской области РФ войска КНДР после паузы снова брошены в бой и несут потери. Операция ВСУ в российском регионе не позволяет оккупантам использовать 60 тыс. военных в боях на Донбассе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Северокорейцы снова пошли в штурмы на Курщине - сотни погибших. Фото: ЦТАК

Глава государства узнал последние новости о ситуации на фронте на заседании ставки из доклада главкома ВСУ Александра Сырского по Донбассу и Курщине.

"В районах Курской операции были новые штурмы – русская армия и подтянули вновь северокорейских солдат", — подчеркнул президент.

Он добавил, что значительное количество оккупантов уничтожено: речь идет о "сотнях российских и северокорейских военных". Зеленский подчеркнул важность боев именно на российской территории.

"Чтобы не давать увеличивать напряжение у наших городов, на нашей земле, у нас на территории, на фронте. 60 тысяч русской армии на Курщине – это 60 тысяч, которые не прибавились к и так значительным силам оккупантов на Покровском и других направлениях нашей Донбасса. Я благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде – за результат", — подытожил Зеленский.

Напомним, что 6 февраля появилась информация о новом наступлении ВСУ в Курской области. Согласно данным ISW, украинские силы за сутки во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области. В частности движение происходит юго-западнее Махновки и восточнее Черкасской Конопельки. Также сообщается, что ВСУ захватили хутор Колмаков и Фанасеевку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб обнародовал потери России за полгода от начала боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин забыл о Курской области после того, как армия РФ не смогла освободить регион.