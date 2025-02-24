ВСУ вынуждены были отступить: DeepState рассказал, какой поселок оказался в «серой зоне»

Российские захватчики продвинулись в Белогоровке на Луганщине, поселок фактически оказался в "серой зоне". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого (Донецкой области – ред.)", – отмечают аналитики DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска оккупировали Дачное и Зеленовку. При этом украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов возле Малиновки. Об этом говорится в отчете мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – у россиян вновь прорыв на Донбассе: карта DeepState.

Ранее "Комментарии" писали – несмотря на продвижение россиян в Украине, их темпы замедлились, при этом потери оккупантов остаются такими же высокими. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты указывают, что российские войска продолжали нести большие потери в январе 2025 года, несмотря на более медленный темп продвижения по сравнению с предыдущими месяцами в конце 2024 года. Министерство обороны Украины сообщило 3 февраля, что в январе 2025 года российские войска понесли 48 240 потерь – более трех российских мотострелковых дивизий – что делает январь вторым по количеству потерь месяцем после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. По геолокационным данным ISW, российские войска продвинулись в январе на 498 квадратных километров в Украине и Курской области, или примерно на 16,1 квадратных километров в день. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что российские войска понесли примерно 96 потерь на квадратный километр захваченной территории.



