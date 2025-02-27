Россия стремится захватить три крупные украинские города: в США раскрыли детали

Путинский режим требует от Украины отказаться от крупных городов, в частности Запорожья, Херсона и Краматорска, через политическое давление и переговоры, поскольку не имеет возможности захватить их военным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации ISW, Путин и его окружение продолжают заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

Американские аналитики отмечают, что оккупация этих территорий приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, поскольку Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и принудительной ассимиляции, которые использует на уже захваченных территориях.

Однако военное наступление России фактически остановилось — армия несет значительные потери в технике и живой силе. Поэтому Кремль пытается использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину пойти на уступки и отказаться от контроля над своими городами.

"Риторика Лаврова, скорее всего, является попыткой достичь путем переговоров того, чего российские военные не могут достичь силой", – говорится в отчете.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".



