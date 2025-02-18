США и РФ договорились в Саудовской Аравии о трехступенчатом мирном плане по Украине: детали

Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Москва и Вашингтон считают проведение выборов в Украине одним из главных условий для достижения успешного урегулирования.

"Fox News" отмечает, что Трамп и Путин считают шансы на переизбрание действующего президента Украины Владимира Зеленского крайне низкими.

СМИ отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Также госсекретарь США признал, что конец войны в Украине будет нуждаться в "сложной и напряженной дипломатии" длительное время.

Марко Рубио подчеркнул, что Дональд Трамп желает завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее возобновления через 2-3 года. Уступки для урегулирования войны в Украине должны совершить все стороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — ежедневно президент США Дональд Трамп делает резонансные заявления по Украине, которые во многом удивляют. Однако контекст большинства из них не новость. Трамп еще до своего возвращения в Белый дом намекал на такие свои действия и в отношении России, и в отношении Украины, намекал, что именно из-за примирения, заморозки видит окончание войны в Украине. Не создается ли впечатление, что Украина оказалась неготова к возвращению Трампа? Как нужно действовать, чтобы "вырулить" ситуацию в свою пользу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



