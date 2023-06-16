Россияне вернулись на позиции в Херсонской области: подробности от Генштаба

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Кравцев Сергей
Российские войска вернулась на прежние позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Именно поэтому Херсонская область снова под шквальным огнем оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Обстрел Херсонской области. Фото: из открытых источников
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Наталья Гуменюк добавила, что россияне возвращают минометные расчеты на позиции. Враг больше использует тяжелую артиллерию и РСЗО.
Читайте также на портале "Комментарии" — прошло уже больше недели с подрыва дамбы Каховской ГЭС. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что почти два десятка стран поддержали украинское государство, предоставили гуманитарную помощь Украине. Расшевелились, наконец, и международные организации. Похоже, выстраивается консенсус и касательно того, что к трагедии причастна российская оккупационная армия. Какие выводы можно сделать, спустя неделю после случившегося? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – есть хорошие новости: Резников рассказал, что ему пообещали союзники по итогам "Рамштайна".
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Ігор
сегодня, 09:40
Росіяни діють швидко методична та цілеспрямовано, не сподіваються на блицкриг. Вони вже не влаштовують шоу з попами коли їхня космічна ракета впала. Це наши корумповані, замість того щоб займатись військами почали влаштовувати шоу з православним сектанатом в надії, що майбутня перемога допоможе попам повернути їхню російську славу але Зло не допомогло, а тільки погіршило.