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Россияне вернулись на позиции в Херсонской области: подробности от Генштаба

Наталья Гуменюк рассказала, что после того, как оккупанты вернулись на позиции, они усилили обстрелы в Херсонской области

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска вернулась на прежние позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Именно поэтому Херсонская область снова под шквальным огнем оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Россияне вернулись на позиции в Херсонской области: подробности от Генштаба

Обстрел Херсонской области. Фото: из открытых источников

"Российские военные начинают возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции и усиливают обстрелы. В частности, ночью на 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность", — заявила спикер Сил обороны юга Украины.


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Наталья Гуменюк добавила, что россияне возвращают минометные расчеты на позиции. Враг больше использует тяжелую артиллерию и РСЗО.

"Появление таких единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. И за минувшие сутки мы отминусовали три больших пушки, которые наносили удар крупными калибрами по правому берегу", — отметила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошло уже больше недели с подрыва дамбы Каховской ГЭС. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что почти два десятка стран поддержали украинское государство, предоставили гуманитарную помощь Украине. Расшевелились, наконец, и международные организации. Похоже, выстраивается консенсус и касательно того, что к трагедии причастна российская оккупационная армия. Какие выводы можно сделать, спустя неделю после случившегося? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Росіяни діють швидко методична та цілеспрямовано, не сподіваються на блицкриг. Вони вже не влаштовують шоу з попами коли їхня космічна ракета впала. Це наши корумповані, замість того щоб займатись військами почали влаштовувати шоу з православним сектанатом в надії, що майбутня перемога допоможе попам повернути їхню російську славу але Зло не допомогло, а тільки погіршило.


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