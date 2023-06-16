Россияне вернулись на позиции в Херсонской области: подробности от Генштаба

Российские войска вернулась на прежние позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Именно поэтому Херсонская область снова под шквальным огнем оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Обстрел Херсонской области. Фото: из открытых источников

"Российские военные начинают возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции и усиливают обстрелы. В частности, ночью на 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность", — заявила спикер Сил обороны юга Украины.

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Наталья Гуменюк добавила, что россияне возвращают минометные расчеты на позиции. Враг больше использует тяжелую артиллерию и РСЗО.

"Появление таких единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. И за минувшие сутки мы отминусовали три больших пушки, которые наносили удар крупными калибрами по правому берегу", — отметила она.

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