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Есть хорошие новости: Резников рассказал, что ему пообещали союзники по итогам Рамштайна

Глава Минобороны подтвердил скорый старт учений украинских пилотов на западных истребителях и создание "птичьей коалиции"

сегодня, 17:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина получила обязательства от союзников о начале учений для украинских пилотов на западных истребителях. Как предает портал "Комментарии", об этом по итогам заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "УП".

Есть хорошие новости: Резников рассказал, что ему пообещали союзники по итогам Рамштайна

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Сегодня я слышал очень важные новости о так называемой "птичьей коалиции" или "коалиции истребителей"... Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – заявил Резников.


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Министр отметил, что учения начнутся, как и оговаривалось ранее на истребителях F-16. Стартуют они в двух странах – Нидерландах и Дании. Далее к этим странам присоединятся другие члены "самолетной коалиции", которые согласились помочь Украине.

"Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что мы будем иметь опцию тестировать возможности там", – подчеркнул глава Минобороны.

Министр напомнил журналистам, что сегодня у Украины есть танковая коалиция, противовоздушная коалиция, артиллерийская семья, семья РСЗО. Теперь пришло время для создания "птичьей коалиции", что даст начало большому делу, когда в будущем именно Украина станет восточным щитом Европы и НАТО

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – ни сегодня и ни завтра: Нидерланды ответили, когда начнут обучение украинцев на F-16.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/15/7407000/
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