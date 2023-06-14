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Ни сегодня и ни завтра: Нидерланды ответили, когда начнут обучение украинцев на F-16

Нидерланды отказались называть сроки обучения украинских пилотов, отметив лишь, что это произойдет в ближайшие месяцы

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Пока только через несколько месяцев Нидерланды готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ее Twitter.

Ни сегодня и ни завтра: Нидерланды ответили, когда начнут обучение украинцев на F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев", — написала министр.


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Она также рассказала, что сейчас Нидерланды вместе с партнерами работают над центром подготовки F-16.

"Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону", — сообщила Оллонгрен.

Стоит отметить, Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – у Байдена ответили главе МИД России Сергею Лаврову, который боится эскалации из-за передачи F-16 Украине.




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Источник: https://twitter.com/DefensieMin/status/1668957571648978944?cxt=HHwWgICwtbSEqqkuAAAA
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