Россияне уже в Часовом Яру: какую часть города сумели захватить

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска сейчас контролируют примерно 40% города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.
Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников
По его словам, в случае полного захвата населенного пункта россияне смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами как Константиновка, Дружковка, Краматорск и логистическим путем между ними. Это будет "очень опасная вещь в плане развития их успеха" по захвату Донецкой области в ее административных границах
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Также издание "Комментарии" сообщало – не только среди западных политиков, экспертов и широкой общественности ведутся дискуссии о том, как должна закончиться война в Украине и что будет с украинскими территориями, такие же разговоры идут и в России. Журналисты издания "Foreign Policy" поговорили с широким кругом представителей российской элиты и узнали их представления о войне и о том, как она должна закончиться.
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