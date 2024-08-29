Россияне уже в Часовом Яру: какую часть города сумели захватить

Российские захватнические войска сейчас контролируют примерно 40% города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

"На данный момент враг контролирует всю часть города, которая расположена до Канала. Это примерно 40% всего города", — отметил представитель пресс-службы.

По его словам, в случае полного захвата населенного пункта россияне смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами как Константиновка, Дружковка, Краматорск и логистическим путем между ними. Это будет "очень опасная вещь в плане развития их успеха" по захвату Донецкой области в ее административных границах

"Сейчас город Часов Яр разбит. Враг оставляет один после себя след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути, — подытожил защитник.

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