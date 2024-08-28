Не только среди западных политиков, экспертов и широкой общественности ведутся дискуссии о том, как должна закончиться война в Украине и что будет с украинскими территориями, такие же разговоры идут и в России. Как информирует портал "Комментарии", издание "Foreign Policy" поговорило с широким кругом представителей российской элиты и узнало их представления о войне и о том, как она должна закончиться.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Все опрошенные журналистами представители российской элиты заявляли, что не может быть никакого ухода с принадлежащей России территории в четырех украинских областях. При этом большинство высказали мнение, что любая территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию.

Это помогло бы гарантировать прекращение огня, а также позволило Путину заявить, что он обеспечил безопасность близлежащих российских областей, подвергающихся украинским обстрелам. Некоторые также считали, что можно было бы обменять территорию Харьковской области на территорию четырех областей, еще полностью не оккупированных Россией.

Большинство собеседников отметили, что если во время переговоров Запад согласится с ключевыми российскими требованиями, Россия снизит уровень других. Так, по поводу российского требования о "денацификации" Украины несколько человек сказали, что Россия все равно должна стремиться к "дружественному" правительству в Киеве, то есть к смене режима, поскольку очень трудно представить, что любое свободно избранное украинское правительство будет доброжелательно относиться в Россию.

"Однако значительное большинство заявило, что если российские условия в других отраслях будут исполнены, то Россия должна довольствоваться принятием закона о запрете неонацистских партий и символики", — пишет издание.

Также опрошенные единогласно признали, что нет никаких шансов на международное официальное и юридическое признание российской аннексии украинских территорий и Россия не будет настаивать на этом. Отмечается, что это будет отвергнуто не только Украиной и Западом, но и Китаем, Индией и Южной Африкой, ни одна из которых не признала российскую аннексию Крыма в 2014 году.

Поэтому в рамках мирного урегулирования вопрос о статусе этих территорий может быть отложен для бесконечных будущих переговоров, пока все не забудут о нем — по примеру непризнанной, но практически не оспариваемой Турецкой Республики Северного Кипра. Это означает, что от Украины не будут публично требовать отказаться от этих территорий, а лишь признать невозможность их повторного завоевания силой.

Читайте на портале "Комментарии" — СМИ узнали главную причину, почему Путин игнорирует события в Курской области.



