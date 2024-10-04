Россияне уже в 7 км от Покровска: сколько гражданских остается в городе

В городе Покровск, что в Донецкой области, в результате российских обстрелов повреждено или уничтожено около 80% критической инфраструктуры. При этом российские войска уже находятся всего в 7 километрах от окраин города. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник городской военной администрации Сергей Добряк.

Покровск. Фото: Нацполиция

Чиновник отметил, что несмотря на опасность, отказываются от эвакуации и остаются в Покровске около 13 тысяч жителей, среди которых 94 ребенка.

"Только вчера произошло два обстрела: в 10:30 и в 23:00. Во время этих атак было выпущено шесть авиабомб КАБ, которые попали в центр города. В результате обстрелов есть раненые — четыре человека пострадали", — рассказал Добряк.

По его информации, враг систематически разрушает гражданскую инфраструктуру, оставляя город без электричества, водоснабжения и газа.

Несмотря на тяжелые условия, эвакуация продолжается. Еще полтора месяца назад в городе проживало 48 тысяч человек, включая почти 5900 детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники сумели остановить наступление российских оккупационный войск под Покровском Донецкой области. Также известно еще об одном успехе ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация под Покровском может измениться кардинально: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление.

Ранее "Комментарии" писали – стало известно, кто помогал оккупантам прорываться в Покровск.



