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Наконец-то хорошие новости из Покровска: в ЦПД рассказали, что удалось ВСУ

В ЦПД заявляют, что под Покровском удалось остановить активное наступление россиян

сегодня, 11:12
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Кравцев Сергей

Украинские защитники сумели остановить наступление российских оккупационный войск под Покровском Донецкой области. Также известно еще об одном успехе ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Наконец-то хорошие новости из Покровска: в ЦПД рассказали, что удалось ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Под Покровском удалось остановить активное наступление россиян сейчас", – рассказал глава Центра противодействия дезинформации.

Кроме того, по данным Андрея Коваленко, попытка прорыва врага к Любимовке в Курской области тоже остановлена.

Отметим, в то ее время в Институте изучения войны не настолько оптимистичны. Там сообщают, что согласно последним геолокационным кадрам, российские войска вновь имеют продвижение на Донецком направлении.

Как видно по геолокационных кадрах от 1 октября, противник недавно незначительно продвинулся к северу от Спорного (к юго-востоку от Северска). Российские военкоры 2 октября заявили, что войска РФ захватили Верхнекаменское к востоку от Северска, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям. 

Отмечается, что противник, 2 октября продолжил наступательные операции в районе Часов Яра. Однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

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