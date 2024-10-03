Остановить РФ не удается: в Донецкой области у РФ новое продвижение (КАРТЫ)

Согласно последним геолокационным кадрам, российские войска вновь имеют продвижение на Донецком направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как видно по геолокационных кадрах от 1 октября, противник недавно незначительно продвинулся к северу от Спорного (к юго-востоку от Северска).

Российские военкоры 2 октября заявили, что войска РФ захватили Верхнекаменское к востоку от Северска, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Отмечается, что противник, 2 октября продолжил наступательные операции в районе Часов Яра. Однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжили наступление: в районе самого Часов Яра, а также к северу от Часов Яра в районе Григоровки и в направлении Майского и Маркового; к востоку от Часов Яра в районе Ивановского; к юго-востоку от Часов Яра в районе Андреевки и Клещеевки; к югу от Часов Яра в районе Белой Горы и в направлении Ступочек.

Страна-агрессор 2 числа продолжила наступательные действия в районе Торецка, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Военкоры РФ утверждали, что российские войска продвинулись на 200 метров в центре Торецка и пытаются окружить ВСУ, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявленного продвижения.

Россияне 1 и 2 октября продолжили наступление в районе самого Торецка в районе Нелиповки и к юго-западу от Торецка в направлении Щербиновки.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября и 2 октября, указывают на точ что россияне недавно незначительно продвинулись к востоку от Гродовки (к востоку от Покровска) и к югу от Цукурино (к юго-востоку от Покровска).

Противник продолжил атаки к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоторецка, Елизаветовки, Миролюбовки, Николаевки, Красного Яра, Крутого Яра и Лысовки. Кроме того, к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Украинска, Цукурино, Горняка и Невельского.

Официальные украинские военные источники признали, что войска РФ захватили Угледар.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 октября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись вдоль дороги Павловка-Богоявленка к северо-западу от Угледара.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись на 400 метров в глубину и вошли в лесной массив к югу от Катериновки (северо-восток от Угледара) и продвигаются от Водяного в направлении Богоявленки (севернее Угледара). Однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Читайте также на портале "Комментарии" — как РФ удалось захватить Угледар: какова следующая цель врага.







