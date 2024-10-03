Как РФ удалось захватить Угледар: какова следующая цель врага

Теперь уже официально подтверждено, что Украина потеряла Угледар, который заняли вражеские войска. Как РФ удалось захватить очередной город-крепость Донецкой области? Какая угроза теперь выросла в разы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

Враг забросал Угледар КАБами

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона заявил, что захват оккупантами Угледара никак не влияет на линию обороны Украины в один момент.

"Это не является прорывом линии обороны, рубежей. Линия обороны между Новоукраинкой и Богоявленкой как была, так и остается. Но в перспективе именно Угледар был тем городом, который мешал россиянам восстановить железнодорожное сообщение между востоком и югом через Волноваху. Эта железнодорожная колея находилась под огневым контролем Сил обороны Украины. Захват Угледара россиянам позволяет со временем восстановить это сообщение. И уже по железной дороге обеспечивать южную группировку с востока", — пояснил Коваленко.

Эксперт отметил, что в настоящее время Украина еще может наносить удары по транспортному узлу с установок Himars. Однако в дальнейшем Силы обороны будут вынуждены держать под огневым контролем железнодорожный узел исключительно за счет дальнобойного оружия, уверен эксперт.

Коваленко также объяснил, каким образом россиянам наконец удалось захватить Угледар после двух лет неудачных штурмов. Эксперт отметил, что основное, что позволило завладеть важным город – это массовое использование КАБов. Последние дни Угледар уничтожался таким количеством КАБов, которое никогда не использовалось по городу. Количество КАБов, которые использовались по Угледару превышало количество, которое использовалось по всему Покровско-Кураховскому направлению. Таким образом, россияне прорывали наши рубежи обороны, когда двигались в город.

С потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Курахового

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV заявил, что в условиях, в которых оказались бойцы 72 ОМБР им. Черных Запорожцев, держать оборону Угледара было уже невозможно.

По словам эксперта, с потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Кураховского и Покровского направлений. В частности, по его мнению, опасность усилится для южного фланга Покровского направления, Невельского кармана и Курахово.

"С потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Курахового, поскольку довольно близко этот населенный пункт. Ликвидация Невельского кармана — уход наших войск с этой территории также создаст угрозу для Курахового. То есть сейчас наши взгляды будут сконцентрированы именно на этом населенном пункте, который есть важным логистическим хабом для наших войск", – прокомментировал Попович.

Далее, по его мнению, враг постарается перекрыть логистические пути в Селидово, чтобы заставить наших защитников отойти от этого города.

"Потеря Селидова будет означать возможность для врага сосредоточиться на Покровске", — отметил обозреватель.

Он отметил, что враг отразил определенные позиции в Нью-Йорке, а "Нью-Йорк – это возможность продвигаться на Торецк с другой стороны". Попович напомнил, что сейчас в Торецке ведутся бои в самом городе. и если враг будет иметь успехи в Нью-Йорке, тогда Торецк тоже окажется в затруднительном положении.

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