Стало известно, кто помогал оккупантам прорываться в Покровск

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента военной разведки россии. Злоумышленник разведывал боевые позиции украинских войск, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта – Покровскому. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Покровск. Фото из открытых источников

В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и огневые позиции сухопутных подразделений ВСУ.

Также враг пытался выявить локацию логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны.

В случае получения разведданных оккупанты планировали использовать их для подготовки боевых операций.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, военная разведка россии дистанционно завербовала 49-летнего безработного из Краматорска. Вниманию российской спецслужбы он попал из-за своей прокремлевской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники".

По указанию оккупантов фигурант объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, где скрыто фиксировал позиции украинских войск.





Полученные сведения он пометками отображал на гугл-карте и с подробным текстовым описанием отправлял своему русскому куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя еще на начальном этапе его разведактивности. После документирования преступных действий фигурант был задержан по месту жительства.

Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.