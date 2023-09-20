logo

BTC/USD

27079.62

ETH/USD

1626.11

LTC/USD

64.67

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне уже готовятся к нанесению ударов по энергосети Украины: в ГУР сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне уже готовятся к нанесению ударов по энергосети Украины: в ГУР сделали заявление

В украинской разведке подчеркнули, Россия проводит разведку энергообъектов Украины для нанесения ударов

сегодня, 16:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Противник активизировал разведку украинских энергетических объектов с целью дальнейших ударов. Украинским защитникам хорошо известны планы врага, поэтому Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Россияне уже готовятся к нанесению ударов по энергосети Украины: в ГУР сделали заявление

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В украинской разведке отметили, учитывая, что враг проводит разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре, угроза повторения террористических атак возрастает в разы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Андрей Юсов отметил, Украина усиленно готовится к такому сценарию. Он подчеркнул, что не приходится надеяться, что страна-агрессор откажется от планов атаковать энергетику.

"И мы должны серьезно к этому относиться. Как рядовые граждане с точки зрения подготовки к этому периоду и просто реагирования на сигналы воздушной тревоги, так и, конечно, Силы обороны. И такая работа ведется!" — заявил представитель ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – как Украина готовится к защите энергетических объектов зимой: подробности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!