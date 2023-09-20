Россияне уже готовятся к нанесению ударов по энергосети Украины: в ГУР сделали заявление

Противник активизировал разведку украинских энергетических объектов с целью дальнейших ударов. Украинским защитникам хорошо известны планы врага, поэтому Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

В украинской разведке отметили, учитывая, что враг проводит разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре, угроза повторения террористических атак возрастает в разы.

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Андрей Юсов отметил, Украина усиленно готовится к такому сценарию. Он подчеркнул, что не приходится надеяться, что страна-агрессор откажется от планов атаковать энергетику.

"И мы должны серьезно к этому относиться. Как рядовые граждане с точки зрения подготовки к этому периоду и просто реагирования на сигналы воздушной тревоги, так и, конечно, Силы обороны. И такая работа ведется!" — заявил представитель ГУР.

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