Россияне уже готовятся к нанесению ударов по энергосети Украины: в ГУР сделали заявление

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Кравцев Сергей
Противник активизировал разведку украинских энергетических объектов с целью дальнейших ударов. Украинским защитникам хорошо известны планы врага, поэтому Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
В украинской разведке отметили, учитывая, что враг проводит разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре, угроза повторения террористических атак возрастает в разы.
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Андрей Юсов отметил, Украина усиленно готовится к такому сценарию. Он подчеркнул, что не приходится надеяться, что страна-агрессор откажется от планов атаковать энергетику.
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