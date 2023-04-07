Россияне усилили наступление в Бахмуте, - минобороны Британии

В последние дни наступление российских войск вновь начало набирать обороты в районе Бахмута. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ежедневную сводку Минобороны Великобритании.

Оборона Бахмуту триває

С конца марта 2023 года продвижения россиян практически не наблюдалось. Но сейчас Россия добилась "дальнейших успехов" и теперь с большой долей вероятности "продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка", указали в британской разведке.

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"Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой", — говорится в сводке.

Российские регулярные силы, вероятно, включая воздушно-десантные войска, усилили наступление. Кроме того, Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе, заявили в оборонном ведомстве Великобритании. Существует реальная возможность того, что на местном уровне командующие в составе частной военной компании "Вагнер" и российского Минобороны приостановили вражду и улучшили взаимодействие, отмечают аналитики.

В тоже время, украинский Генштаб сообщает о "жестоких боях" на Бахмутском направлении.

"Враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут. Здесь продолжаются жестокие бои", — говорят в Генштабе ВСУ.

Тем временем, Кремль формирует спецподразделения "Шторм Z". В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке наступления Украины. А Кремль мечтает о ликвидации Зеленского.

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", — отметил секретарь СНБО Данилов.

