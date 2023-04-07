Не только ВСУ готовятся к контрнаступлению: зачем Кремль формирует спецподразделения "Шторм Z"

Россия формирует из резервистов спецподразделения "Шторм Z" для ведения городских боев. Их создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем "комбинируют" с уже существующими полками и бригадами. Речь идет о новых отрядах, которые планируют задействовать в составе 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ), 1-го армейского корпуса (формирований "ДНР"). Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

В отчете ведомство ссылается на захваченный документ армии РФ, который обнародовал украинский офицер запаса 6 апреля. В нем подробно описывается набор личного состава таких отрядов и их основная деятельность.

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Так, каждая рота состоит из 100 человек личного состава, разбитых на четыре штурмовых отряда (по 10 человек), четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек), командное подразделение роты из 2 человек, саперную группу из 5 человек, разведку из 8 человек, группу медицинской эвакуации из трех человек и экипажем БПЛА из 2 человек.

В ISW подчеркивают, что созданием таких спецподразделений вне армейского корпуса Минобороны РФ фактически разрушает военную структуру собственной армии.

"Роты "Шторм Z" предназначены для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи", — говорится в отчете.

Также украинский офицер запаса отметил, что на тренировку этих спецотрядов отведено не более 10-15 дней, перед тем как их бросят на передовую.

Вероятно, роты "Шторм Z" развернут вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк для поддержки безуспешных наступательных действий Южного военного округа (ПВО). Создание этих подразделений предусматривается и в отдельных бригадах 1-го армейского корпуса (сил "ДНР"), а также в составе 150-й мотострелковой дивизии (в составе 8-й общевойсковой армии).

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