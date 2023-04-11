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Россияне усилили минирование под Энергодаром: чего опасается враг

Оккупанты опасаются начала контрнаступления ВСУ

сегодня, 17:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Противник понимает, что рано или поздно произойдет контрнаступление ВСУ. Поэтому остерегается этого. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "5 канала" заявил мэра Энергодара Дмитрий Орлов.

Россияне усилили минирование под Энергодаром: чего опасается враг

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок. Они боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить", — отметил градоначальник.


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При этом Дмитрий Орлов добавил, что россияне не держат военную технику в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих селах и на атомной станции. 

Читайте также на портале "Комментарии" — утечка документов США: о чем говорит происходящее – что теперь будет с контрнаступлением ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг, говоря о предстоящем украинском контрнаступлении, подчеркнул, что легким оно точно не будет. Тем временем появились спутниковые снимки "суперокопа" (общая протяженность более 70 км), выкопанного российскими захватчиками на временно оккупированной части Запорожской области. А российские пропагандисты вовсю воют в эфирах по поводу того же будущего контрнаступления ВСУ и помощи, которую мы получаем от Запада. О чем говорит шквал такой информации? Журналисты "Комментариев" по этому вопросу обратились к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/live/UJOF8cu3Iv8?feature=share
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